YKS SINAV DUASI: Okuduktan sonra stres ve heyecan kalmayacak! Milyonlarca aday yarın üniversite sınavı için ter dökecek. Sınavda başarılı olmak için ve cevapları unutmamak için dua ve sureler araştırılıyor. İşte sınavda bilmediklerini bildiren YKS sınav duası…

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarın sınavın ilk oturumu gerçekleşecek.

YKS sınavında başarılı olmak isteyen öğrencilerin gündeminde sınav için okunacak dualar yer alıyor.

Bütün bir senenin emeklerini üniversite sınavında gösterecek olan milyonlarca öğrenci manevi yönden destek arayacak.

Adaylar, sınavda ter dökerken, aileleri de çocukların iyi üniversitelere girebilmesi için dualar edecek.

Peki sınav anında heyecan, kaygı, stres yapmamak için hangi dua okunmalı? İşte sınav duası ve anlamı…

Sınav duası Arapça okunuşu

Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.

Anlamı

Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.

Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.