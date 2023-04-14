YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınav belgesi ve sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. YKS başvuruları 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. Peki ilgiyle takip edilen YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2023 YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Adaylar ÖSYM'yi yakından takip ederken, adayların heyecanla takip ettiği 2023 YKS (TYT/AYT/YDT) başvuruları da tamamlandı. YKS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından adayların erişimine açılmış olacak.

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılacak sınavın 3 oturum olarak uygulanması bekleniyor. ÖSYM'nin kılavuzunda bulunan bilgiye göre sınav yerleri söz konusu sınavdan 10 gün öncesinden başlamak üzere paylaşılacak.

2023 YKS sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. Fakat adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sınav giriş belgesini yakın zamanda sorgulayabilecek. YKS sınavı 2023 yılında 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması beklenmekte. Söz konusu belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmuş olacak.

Ayrıca adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi YKS gününde adayların işini kolaylaştırmış olacak.

Sınava Giriş Belgesi, ayrı olarak adayların adreslerine gönderilmeyecek.