YKS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM duyurdu: 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Öğrenci ve mezunların ilgiyle takip ettiği YKS tarihi ÖSYM tarafından resmi duyuru ile ilan edildi. YKS başvuru süreci heyecanla beklenirken sınav tarihi de belli olmuş oldu. Peki 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, bu sene Haziran ayında gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından sınavın tarihi duyuruldu. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek. YKS sınavı ne zaman yapılacak? İlgiyle takip edilen YKS sınavı ise 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleşmiş olacak. Başvurular ne zaman? Sınava yapılacak başvurular ise, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav hakkında 2023-YKS Kılavuzu’nda ayrıntılı bilgiler yer almakta. Depremzedelerden sınav ücreti alınmayacak Ayrıca deprem bölgesindeki depremzedelerden de sınav ücreti alınmayacak.