YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI YKS tercihlerinin tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM’nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken “YKS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci tamamlanmak üzere.

Lise öğrencilerinin geleceğini şekillendiren YKS sınavı, bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

Milyonlarca aday, heyecanla tercih sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında araştırmalar hız kazandı.

Peki 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler…

2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca adayın gözleri YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Üniversite kayıtlarının 28 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak olması sebebiyle YKS tercih sonuçlarının 14 Ağustos – 18 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

YKS tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesine giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI