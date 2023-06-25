YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Merakla beklenen 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. ÖSYM o tarihi açıkladı. İşte detaylar..

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük bir merakla bekleniyor. Sınavda ter döken binlerce öğrenci sınav sonuçlarını beklemeye devam ediyor.

Bilindiği üzere ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavları 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

Sınavların tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi çevrildi.

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. İşte 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Büyük bir merakla beklenen 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden veya mobil uygulamadan TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler..