YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu.. 2023 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Merakla beklenen o tarihi ÖSYM açıkladı. İşte detaylar..

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük bir merakla bekleniyor. Sınavda ter döken binlerce öğrenci sınav sonuçlarını beklemeye devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2023 YKS sınavları 17 Haziran ve 18 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların sona ermesinin ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. İşte 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih.. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet sitesi üzerinden yada mobil uygulamadan TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler..