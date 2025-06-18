YKS süreleri 2025: TYT, AYT, YDT saat kaçta, kaç dakika?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak.

Üniversite hayaline kavuşmak için ter dökecek adaylar, YKS sürelerinden emin olmak istiyor. Bu kapsamda, YKS sınav süreleri başlığında "TYT, AYT, YDT saat kaçta, kaç dakika" gibi sorular araştırılıyor.

Peki; YKS 2025 kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Oturum süreleri kaç dakika? İşte sınav süreleri...

YKS 2025 SINAV SAATLERİ

YKS’nin oturumlarının gün ve saatleri şu şekilde:

2025 TYT: 21 Haziran 2025 Cumartesi, 10.15

2025 AYT: 22 Haziran 2025 Pazar, 10.15

2025 YDT: 22 Haziran 2025 Pazar, 15.45

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT KAÇ DAKİKA

YKS'nin 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

AYT KAÇ DAKİKA

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

YDT KAÇ DAKİKA

Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.