YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2023 ÖSYM takvimi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için süreç tamamlanıyor.
Lise öğrencilerinin eğitimlerini lisans ya da ön lisansa tamamlamak için girdiği YKS sınavı, bu yıl 17-18 Haziran tarihinde gerçekleşti.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başladı. ÖSYM YKS tercih kılavuzu bugün erişime açılıyor.
Milyonlarca aday, aldığı puana göre üniversite tercihlerini tamamlayacak. Tercih dönemi ise 8 Ağustos’ta sona erecek.
Merak edilen konulardan biri de tercih sonuçları oldu. Milyonlarca aday tercihlerini yaparken sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte heyecanla beklenen tarih…
2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
8 Ağustos'ta YKS tercihlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak olan değerlendirmeler sonucu tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 1 hafta içerisinde açıklanmıştı.