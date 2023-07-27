YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte üniversite tercihleri için son gün... 2023 YKS tercihleri bugün başlıyor. Milyonlarca aday ekran başında üniversite tercihleri için araştırma yapıyor. Tercih sürelerini kaçırmak istemeyenler ise "2023 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Son gün ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte üniversite tercihleri için son tarih...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme işlemleri üniversiteli adayların heyecanla takip ettiği önemli bir süreç olarak devam ediyor. Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavı, sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine girdi. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği üniversite tercihleri bugün başlıyor. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesinden tercihlerini tamamlayacak. 2023 YKS tercih sonuçları da yine ÖSYM üzerinden açıklanacak. Tercih sürecini kaçırmak istemeyen adaylar, son tarihi merak ediyor. Peki YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte üniversite tercihleri için son gün... YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 YKS tercihleri bugün başlıyor. Adaylar 8 Ağustos 2023 tarihine kadar üniversite tercihlerini tamamlayacak. Ardından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda ÖSYM sitesinden tercih sonuçları açıklanacak.