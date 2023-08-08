YKS tercihleri ne zaman sona erecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınavı puanına göre üniversite tercihleri yapan adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı..

YKS tercihleri 27 Temmuz itibariyle başladı. Adaylar 8 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecekler.

Tercih yapacak adaylar şimdiden YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı sorusunu sormaya başladı.

Sınava giren adaylar YKS başarı puanına ve sıralamalarına göre üniversite ve bölüm tercihlerini yapıyorlar.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler yapılmaya başlandı.

Peki yapılan tercihlerin sonuçları hangi tarihte belli olacak?ÖSYM konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? İşte YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenler..

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz tam tarih bilinmiyor. Fakat tercih sonuçlarının 14 Ağustos tarihine kadar açıklanması bekleniyor.