Yoğurt mayalarken bir tutam tuz ve şeker ekleyin, bakın ne oluyor Siz de evde yoğurt yaparken kıvamını tutturamıyorsanız, doğru yerdesiniz. Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı ortaya çıktı.

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İçerdiği besin değerleri sayesinde hayatımızda büyük bir öneme sahip olan yoğurdu bir de evde yapmayı deneyin.

Evde yoğurt mayalamak sağlık açısından daha iyi, ancak kıvamını tutturmak hiç de kolay olmuyor.

Yoğurt yapımında kıvamın tutması için birçok ipucu var. Herkes farklı yöntemlerle taş gibi yoğurt yapmaya çalışıyor.

Peki hiç bu yöntemi denediniz mi?

Yoğurt mayalarken içerisine bir tutam tuz ve toz şeker atarsanız bakın neler oluyor…

Yoğurt mayalarken tuz eklerseniz...

Yoğurt yaparken sütü maya ile karıştırdıktan sonra bir tutam tuz ve bir tutam toz şeker atarsanız, yoğurdunuz tatlı ve fazlasıyla lezzetli olur.

Ayrıca kolay kolay ekşimez. Daha katı bir yoğurt için ise bir tutam karbonat ekleyebilirsiniz.