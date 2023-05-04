Yok böyle rekor! Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti! Manchester City'nin sahasında West Ham Unıted'ı 3-0 yenerek liderliğe yükseldiği maçta 1 gol atan Erling Haaland, Premier League tarihine geçti.

Manchester City'nin sahasında West Ham Unıted'ı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti.

22 yaşındaki Norveçli golcü Manchester City'deki ilk sezonunda mükemmel bir performans sergiliyor.

Manchester City’nin forveti Erling Haaland, Premier Lig’de bir sezonda atılan gol rekorunu kırarak tarihe geçti.

En çok gol atan futbolcu oldu

Erling Haaland, 35 gol atarak Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu.

Haaland bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 45 maçta 51 gol ve 8 asistle oynadı.

West Ham United maçının ardından bir açıklama yapan Erling Haaland şu ifadelere yer verdi;

"Yarın uyanacağım ve Leeds maçında 3 puan almayı düşüneceğim. Bu rekorları düşünmeye devam edemem yoksa deliririm. Eve gidip yemek yiyeceğim, video oyunu oynayacağım, sonra da uyuyacağım."