YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? 2024 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 YÖKDİL sınav tarihi ve başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. İşte YÖKDİL sıanvı hakkında merak edilenler..

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2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) hakkında aramalar hız kazandı.

YÖKDİL sınavına girecek binlerce aday sınavın ne zaman yapılacağını ve başvuru tarihlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024 YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri belli oldu.

Peki 2024 YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte YÖKDİL sınavı hakkında merak edilenler...

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor?

YÖKDİL sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. 2024 YÖKDİL başvuruları 10 Ocak ile 17 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru ise 24 Ocak 2024 tarihinde yapılabilecek.

YÖKDİL/1 sınavı ne zaman?

YÖKDİL/1 sınavı 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.