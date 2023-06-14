YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? 2023 YÖKDİL/2 sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu? 2023/2 YÖKDİL sınav tarihi ve başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. İşte YÖKDİL/2 hakkında merak edilenler..

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geri sayım başladı. 2023 yılının ilk YÖKDİL sınavı 12 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti.

YÖKDİL/2 sınavına girecek binlerce aday sınavın ne zaman yapılacağını ve başvuru tarihlerini öğrenmek için arama yapmaya başladı.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2023 YÖKDİL/2 sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Peki 2023 YÖKDİL/2 sınavı hangi tarihte yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte YÖKDİL/2 sınav tarihi ve başvuru tarihi..

YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL/2 sınavı 27 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor?

YÖKDİL sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. 2023 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 11 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru ise 25 Temmuz 2023 tarihinde yapılabilecek.