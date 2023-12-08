Yol kenarında yetişiyor, toplayan zengin oluyor…

Ülkenin farklı bölgelerinde, doğanın cömertliği ve toprağın bereketiyle adeta bir servet yolu bulundu!
Yol kenarlarında yetişen ve toplayıcılarına adeta altın serveti kazandıran bir bitki keşfedildi.
Kilosu 90 TL'den alıcı bulan bu bitki, doğal yetişme ortamıyla görenleri şaşırtıyor.
Bilim insanlarının da ilgisini çeken bu bitki, doğal yollarla yol kenarında kendiliğinden yetişiyor.
Halk arasında büyük bir merak uyandıran bu bitki, toplayıcılar arasında da rekabeti artırıyor.
Meğer bu bitki hazine kadar değerliymiş...
Bu bitki servet kazandırıyor!
Kış mevsiminde sofralardan eksik olmayan hatmi çiçeği Denizli’de kazanç kapısı oldu. Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde hatmi çiçeği diken Muzaffer Gök, “Hatmi çiçeğinin soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Bu nedenle talep oldukça fazla" dedi.
Hatmi çiçeğinin faydaları
-Kuru öksürük tedavisinde kullanılır.
-Mide ve sindirim sorunlarının çözümünde oldukça etkilidir.
-Enfeksiyonların giderilmesinde çok önemli rol oynar.
-Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.
-Etkili bir ağrı kesicidir.
-Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı korur.
-Böbrek iltihabını ortadan kaldırır.
-Sinüzit tedavisinde oldukça etkili bir bitkidir.
-Stresi azaltarak uykusuzluğa iyi gelir.
-İdrar söktürücü olarak kullanılır.
-Sivilce ile mücadelede etkilidir.