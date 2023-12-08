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Yol kenarında yetişiyor, toplayan zengin oluyor…

Yol kenarında yetişiyor, toplayan zengin oluyor… Türkiye'nin yol kenarlarında doğal bir hazine yükselişe geçti! Adeta doğanın altını olan ve sıra dışı bir gelişmeyle, yol kenarlarında yetişen bitki, toplayıcısına adeta servet kazandırıyor. Her bir kilosu, 90 TL'den satışa sunularak dikkatleri üzerine çekiyor.