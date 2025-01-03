Yolcular bayram edecek! İstanbul Havalimanı’nda yeni dönem: 17 Nisan’da başlıyor

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında ulaştırma sektöründe gerçekleştirilen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda devreye alınacak yeni bir sistemle havacılık sektöründe önemli bir yeniliğe imza atılacağını duyurdu.

ÜÇLÜ PİST SİSTEMİ

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda üç paralel pistin aynı anda iniş ve kalkışlar için kullanılabileceği “Üçlü Paralel Pist Sistemi” projesinin detaylarını paylaştı.

Bu sistem sayesinde eş zamanlı olarak üç uçağın iniş ve kalkış yapabileceğini belirten Uraloğlu, uygulamanın Avrupa’da bir ilk olacağını ve 17 Nisan’da devreye alınacağını açıkladı.

AVRUPA'DA İLK

Bu yenilikle İstanbul Havalimanı’nın küresel havacılıkta lider konumunu güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, “Bu yenilikle İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı için ulaşım hedeflerini de açıkladı. Karayolu projelerinde toplam 30 bin 18 kilometre bölünmüş yol ağına ulaşmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projeleri ve yeni liman yatırımlarının da öncelikli olduğunu ifade etti.