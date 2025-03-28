Yolcuların çoğu bilmiyor! İşte uçaklardaki kırmızı ve yeşil ışıkların anlamı

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Uçaklar, tüm taşıtlar arasında kazaların en az görüldüğü ve en hızlı yolculuk yapılan araçlar arasında yer alıyor.

Ayrıca zaman içinde gelişen teknolojilerle daha güvenli hale geliyor.

Bu güvenliği artıran yeniliklerden biri de uçaklardaki kırmızı ve yeşil ışıklar.

Bakın kırmızı ve yeşil ışıklar ne anlama geliyor.

Uçaklar, özellikle gece ya da kötü hava koşullarında, bulundukları rotayı ve konumlarını başta hava trafik kontrol kuleleri olmak üzere çevrelerindeki diğer uçaklara bildirebilmek için bu ışıkları kullanır.

Zifiri karanlıkta, bir uçak kırmızı ve yeşil ışıkları sayesinde hem kuledeki kontrolörler hem de diğer pilotlar tarafından kolaylıkla görülebilir.

Aslında uçaklardaki bu renkli ışıklar, denizcilikten gelen bir alışkanlık olarak kabul edilebilir. Büyük deniz taşıtları da benzer renklerdeki ışıkları kullanarak güvenli seyahatlerini sağlar.

RENKLERİN ANLAMI

Çoğu uçakta, sol kanat ucunda kırmızı, sağ kanat ucunda ise yeşil ışık bulunur. Bu renklerin belirli bir amacı vardır.

Kırmızı ve yeşil ışıklar, hava trafiği kontrolörlerinin ve diğer pilotların etraflarındaki uçakları görmelerini sağlar.

Örneğin, sağdaki yeşil ışığı görüyorsanız, uçağın sağ tarafına bakıyorsunuz demektir. Sol tarafta kırmızı ışık ise uçağın sol kanadını işaret eder. Bu şekilde, uçağın yönü ve konumu karanlık havada bile anlaşılabilir.

Eğer her iki ışık da aynı renkteyse, uçak hangi yöne gidiyor, size doğru mu yoksa sizden uzak mı uçuyor, bu fark edilemez