Yolculuk kaymak gibi geçecek! "Araba tutuyor" diyen bir kere içsin yeter... Araba tutması, tıp dilinde "hareket hastalığı" olarak bilinen durum, seyahatleri eziyete çevirebiliyor. Özellikle bayram tatiline gidecekler, "araba tutmasına ne iyi gelir" sorusuna yanıt arıyor. İşte ilaçlara gerek kalmadan yapmanız gerekenler...

Araca bindiğiniz anda mideniz bulanmaya başlıyorsa, yalnız değilsiniz.

Araba tutması olarak bilinen hareket hastalığına sahip insanlar için, seyahat etmek bir kabusa dönüşür. Öyle ki, yol boyunca süren baş dönmesi, ağrı ve bulantı gün boyunca da etkisini gösterir.

Araba, uçak, gemi gibi hareketli araçlara binildiğinde duyulan rahatsızlık aslında beyin tarafından ortaya çıkar.

Araba tutması, kişilerin araç içinde hareket halindeyken denge algısının bozulmasından kaynaklanır. Bu durum bazı kişilerde nadiren görülürken, bazı kişilerde bebeklikten beri gözlemlenen bir durumdur.

Hareket hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Ancak seyahat sırasında alınabilecek önlemler ve bazı ilaçlar yarar sağlayabilmektedir.

Kullanılan ilaçlar arasında; antihistaminikler ilk sırada yer almaktadır. Bu ilaçlarla bulantı, kusma, baş dönmesi engellenebilmektedir.

Peki, araba tutmasına ne iyi gelir? Araba tutmaması için ne yapılır? İşte en etkili yöntemler...

Mentollü sakız

Naneni ferahlatıcı aroması, midenizi rahatlatacak ve bulantılara iyi gelecektir.

Zencefil çayı

Araba yolculuğuna çıkmadan önce bir bardak zencefil çayı içmeniz, arabada midenizin bulanmasına ve baş ağrısı yaşamanıza engel olacaktır.

Limon suyu

Araba tutmasını engellemek için yolculuğa çıkmadan önce limon suyu içmeniz hem bağırsak hem de mide sağlığınızı olumlu etkileyecektir.

Kekik kurusu

Prof. Dr. Ender Saraçoğlu araba tutması için bir tatlı kaşığı kurutulmuş kekiği çiğnemeden suyla yutmanın iyi geldiğini söylüyor.