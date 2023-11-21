Yollardaki maket polis aracı bakın ne işe yarıyormuş 2017 yılından itibaren kara yollarında kazalarla kural ihlallerinin yoğun olduğu yerlerde maket trafik polisi araçlarının yanına maket trafik polisleri yerleştirilmeye başlandı. Bu maketlerin ne işe yaradığı konusundaki merak ise gündem oldu. İşte yanıtı...

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Yolculuk yapmış herkesin en az 1 kere rastladığı "maket trafik polisi ve aracı", merak konusu olabiliyor.

Yol kenarlarında neden böyle bir maketin bulunduğu sorusu, zaman zaman gündeme geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, kara yollarında trafik güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler kapsamında açıkladı.

Bu kapsamda, 2017'den itibaren polis bölgesinde 420, jandarma bölgesinde ise 347 olmak üzere 767 maket/model ekip aracı, kural ihlalleri ve trafik kazalarının yoğun olduğu noktalarda yol kenarlarına yerleştirildi.

Kazaları azaltıyor

Maket araçların trafik güvenliğine katkısını ölçmek amacıyla yerleştirildikleri noktalar ve yakın çevresinde meydana gelen kazaların analizleri yapıldı.

Analizlerde, maket araçların olduğu bölgelerdeki ölümlü trafik kazalarının yüzde 23 azaldığı saptandı.

Sonuçtan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca, uygulamanın ikinci adımı olarak polis bölgesindeki maket trafik polisi araçlarının yanına maket trafik polisi yerleştirilmeye başlandı.

Uygulamayla trafikte sürücülerin dikkatlerinin üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

"En etkili ve caydırıcı trafik denetimi..."

EGM Trafik Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, AA muhabirine, en etkili ve caydırıcı trafik denetiminin, resmi personelin, kara yolu üzerinde görünür olması, sürücülerin durdurulup yaptıkları kural ihlalleriyle ilgili bilgilendirilmesi ve ihlallere ilişkin idari yaptırımın uygulamasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Sürücülerin polis ekiplerini denetim yaptığı esnada görmesinin trafik güvenliğine olumlu katkı sağladığını belirten Saraç, sürücüler üzerinde yoğun ve etkin denetim yapıldığı hissi oluşturmak amacıyla yol kenarlarına bir süre önce maket trafik polisi araçları yerleştirildiğini anımsattı.