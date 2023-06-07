Yorgun uyanıyorsanız dikkat! B12 vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? B12 vitamini eksikliğinde birçok farklı belirtiye sebep olabiliyor. B12 eksikliğinin en büyük işaretlerinden biri de sabahları ortaya çıkan yorgunluktur. İşte B12 vitamini eksikliği belirtileri..

B12 vitamini eksikliğinin genel sağlık üzerinde birçok olumsuz etkisiz bulunuyor. Bu olumsuz etkilerin en yaygın olanlarından biri istirahat ederken bile yorgun olmak ve asteni olarak isimlendirilir.

Pek çok insan için yorgunluk, iyi bir gece uykusuyla yani derin ve sorunsuz bir uykuyla bile geçmez. Bu problemin kaynağı B12 vitamini eksikliğinde saklıdır.

B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin üretiminden ve oksijen taşıma kapasitelerinden sorumludur.

Doğru oksijen kapasitesi olmazsa, vücuttaki enerji seviyeleri sağlıklı şekilde olmaz ve bu nedenle uyumak daha iyi hissetmek için yeterli değildir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri

B12 vitamini eksikliği zamanla vücut için büyük bir sorun haline gelebilir. Eğer bu eksiklik zamanında giderilmezse belirtiler kalıcı hale gelebilir.

İstirahatte yorgunluğa ek olarak, B12 vitamini eksikliği belirtileri şunlardır:

- Görme bozuklukları

- Ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma

- Sarılık

- Dilin iltihabı ve şişmesi

- Nefes alma zorlukları

- Sık sık baş ağrısı

- Solgunluk

- Denge bozuklukları

- Konsantrasyon ve hafıza bozuklukları

Geçmeyen yorgunluk

Bu belirtilerden en yaygın olanı geçmeyen yorgunluktur. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar, B12 eksikliği olan kişilerin yüzde 90'ından fazlasının geçmeyen yorgunluk belirtileri gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.

B12 vitamini seviyelerinizin yetersiz olup olmadığınızı öğrenmenin en kesin yolu, bir kan testidir. Ancak yukarıdaki belirtilerle beraber sabahları aşırı yorgunluk hissediyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.