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YouTube açıkladı: En iyi içerik üreticisi belli oldu! Futbol dünyasının efsanesi şaşırttı…

YouTube açıkladı: En iyi içerik üreticisi belli oldu! Futbol dünyasının efsanesi şaşırttı… 2024’ün sonuna yaklaşıyorken sosyal medya platformları yıllık verilerini paylaşmaya başladı. Yıllık verilerini paylaşan sosyal mecralar arasında YouTube tarafından yayınlanan en iyi içerik üreticileri listesi dikkat çekti. İşte, en iyi içerik üreticileri…