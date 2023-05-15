YSK 2023 kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler YSK'da... Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçları seçim günü açıkladı. Vatandaşlar ise kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Oy sayımının bitmesinin ardından itiraz süreci başlıyor. Peki, YSK 2023 kesin seçim sonucu ne zaman açıklanacak? İşte resmi olan sonuç tarihi...

Türkiye, 14 Mayıs 2023 seçimlerini geride bıraktı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı.

Gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilirken, resmi olmayan seçim sonuçları aynı gün açıklanmaya başladı.

Resmi veri akışı sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farkla geçti.

Yüzde 99 açılan sandık oranına göre Erdoğan 49.42, Kılıçdaroğlu ise 44.95 oy aldı.

Seçimin ikinci kura kalma olasılığı için sandıkların yüzde yüz açılmış olması bekleniyor.

Öte yandan vatandaşlar seçime dair bütün bilgilerde "resmi olmayan sonuçlara göre" ifadesini görüyor. Bu noktada kesin ve resmi seçim sonuçları ne zaman belli olacak merak konusu oldu.

YSK resmi sonuçlar ne zaman? YSK kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte son detaylar...

Kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açılan sandık yüzde 99 oranına ulaştı. YSK'nın yurt dışı sandıklarını da veri sistemine işlemesiyle seçimin akıbeti belli olacak.

Eğer seçim 2. tura kalırsa 15 Mayıs itibarıyla ikinci tura kalan adaylar için propaganda dönemi başlayacak.

17 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanacak.

Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

18 Mayıs’ta İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 Mayıs’ta YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

20 Mayıs’ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs’ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.