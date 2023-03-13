YSK AÇIKLADI! Seçime hangi partiler katılacak? İşte seçime katılacak 36 parti..

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde seçime gidiyor. En çok merak edilenler arasında seçime katılacak siyesi partiler yer alıyor.
YSK başkanı Ahmet Yener konu hakkında yaptığı açıklamada "Yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bugün yaptığımız toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde de bulunulmuştur." ifadelerine yer verdi.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 36 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayınlandı.
İşte 14 Mayıs 2023'te seçime katılacak 36 parti..
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Parti
Anavatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Halkların Demokratik Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye Değişim Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Zafer Partisi