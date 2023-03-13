YSK AÇIKLADI! Seçime hangi partiler katılacak? İşte seçime katılacak 36 parti..

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde seçime gidiyor. En çok merak edilenler arasında seçime katılacak siyesi partiler yer alıyor.

YSK başkanı Ahmet Yener konu hakkında yaptığı açıklamada "Yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bugün yaptığımız toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde de bulunulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 36 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayınlandı.

İşte 14 Mayıs 2023'te seçime katılacak 36 parti..

YSK AÇIKLADI! Seçime hangi partiler katılacak? İşte seçime katılacak 36 parti..

Adalet Birlik Partisi

Yeni Haber Başlığı

Adalet Partisi

Yeni Haber Başlığı

Adalet ve Kalkınma Parti

Yeni Haber Başlığı

Anavatan Partisi

Yeni Haber Başlığı

Bağımsız Türkiye Partisi

Yeni Haber Başlığı

Büyük Birlik Partisi

Yeni Haber Başlığı

Büyük Türkiye Partisi

YSK AÇIKLADI! Seçime hangi partiler katılacak? İşte seçime katılacak 36 parti..

Cumhuriyet Halk Partisi

Yeni Haber Başlığı

Demokrasi ve Atılım Partisi

Yeni Haber Başlığı

Demokratik Sol Parti

Yeni Haber Başlığı

Demokrat Parti

Yeni Haber Başlığı

Emek Partisi

Yeni Haber Başlığı

Gelecek Partisi

Yeni Haber Başlığı

Genç Parti

Yeni Haber Başlığı

Güç Birliği Partisi

Yeni Haber Başlığı

Hak ve Özgürlükler Partisi

Yeni Haber Başlığı

Halkın Kurtuluş Partisi

Yeni Haber Başlığı

Halkların Demokratik Partisi

Yeni Haber Başlığı

Hür Dava Partisi

Yeni Haber Başlığı

İYİ Parti

Yeni Haber Başlığı

Memleket Partisi

Yeni Haber Başlığı

Millet Partisi

Yeni Haber Başlığı

Milliyetçi Hareket Partisi

Yeni Haber Başlığı

Milli Yol Partisi

Yeni Haber Başlığı

Saadet Partisi

Yeni Haber Başlığı

Sol Parti

Yeni Haber Başlığı

Türkiye Değişim Partisi

Yeni Haber Başlığı

Türkiye İşçi Partisi

Yeni Haber Başlığı

Türkiye Komünist Hareketi

Yeni Haber Başlığı

Türkiye Komünist Partisi

Yeni Haber Başlığı

Vatan Partisi

Yeni Haber Başlığı

Yeniden Refah Partisi

Yeni Haber Başlığı

Yenilik Partisi

Yeni Haber Başlığı

Yeni Türkiye Partisi

Yeni Haber Başlığı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Yeni Haber Başlığı

Zafer Partisi

Yeni Haber Başlığı