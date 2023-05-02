YSK açıkladı! Yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı

Türkiye 12 gün sonra Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına geçecek.
Yurt dışında oy kullanacak kişiler için YSK tarafından 73 ülke ve 156 yerde sandık kurulları oluşturdu.
27 Nisan 2023 Perşembe günü başlayan oy verme işlemleri 9 Mayıs 2023 Salı gününe kadar devam edecek.
Yurt dışında oy verme işlemleri devam ederken toplanan oy sayısı merak edilen konular arasında.
Peki yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? YSK açıkladı... İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı...
Yurt dışında kaç oy kullanıldı?
YSK, 1 Mayıs 21.00’a kadar yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
Saat 21.00 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52 bin 605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697 bin 577’dir.