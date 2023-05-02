YSK açıkladı! Yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 1 Mayıs 2023 saat 21.09 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı. Peki şu ana kadar yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı...

Türkiye 12 gün sonra Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına geçecek.

Yurt dışında oy kullanacak kişiler için YSK tarafından 73 ülke ve 156 yerde sandık kurulları oluşturdu.

27 Nisan 2023 Perşembe günü başlayan oy verme işlemleri 9 Mayıs 2023 Salı gününe kadar devam edecek.

Yurt dışında oy verme işlemleri devam ederken toplanan oy sayısı merak edilen konular arasında.

Peki yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? YSK açıkladı... İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı...

Yurt dışında kaç oy kullanıldı?

YSK, 1 Mayıs 21.00’a kadar yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.