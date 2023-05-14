YSK İtiraz Dilekçesi 2023 | Seçim sonuçlarına nasıl itiraz edilir? Oy kullanma süresinin bitmesiyle birlikte sandıklar açılmaya başladı. Bu kapsamda seçim sonuçları anbean takip ediliyor. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilirken, itiraz sürecine dair detaylar da merak ediliyor. Vatandaşlar, "YSK itiraz dilekçesi" ve "seçim sonuçlarına nasıl itiraz edilir" sorularına yanıt arıyor.

Türkiye, 2023 seçimlerine kilitlendi...

Sandıklar açıldıkça, oy sonuçları da netleşiyor.

13. Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi, 14 Mayıs'ta belli olacak.

Verileri anlık olarak takip eden vatandaşlar, ıslak imzalı tutanaklar sonucunda oy oranlarını öğreniyor.

Yüksek Seçim Kurulu, sandıkların açılması tamamlandığında resmi sonucu açıklayacak. Bu zamana kadar seçim sonuçlarına dair itiraz süreci de gündeme geliyor.

YSK itiraz dilekçesi ve seçim sonuçlarına itiraz konuları gündemin araştırılan maddeleri oldu.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler, YSK resmi sitesinde yer aldı.

Peki, seçim sonuçlarına nasıl itiraz edilir? İşte detaylar...

YSK seçim itirazı nasıl yapılır?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde:

''İtiraz yazı ile veya sözle yapılır. Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa yazılır. İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. İmza bilmeyenlere parmak bastırılır.

Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır.

Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar da incelenmez. Her iki halde de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair, itiraz yapana alındı belgesi verilir. İtirazlar seçim kurulu başkanına yapılır.

Seçim kurulu başkanı bulunamazsa, yazılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile yapılır. Savcı yapılan itirazın kaydını işleyerek hemen seçim kurulu başkanına gönderir.

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir yazı ile seçim kurullarına bildirirler. İtiraz edebileceklerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bildirilir. Parti adına itiraz edeceklerden kimlik aranmaz.

İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili seçim kurulu temin eder.

Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması lazımdır.''

Seçime itiraz süresi 2023

'İlçe seçim kurulu teşkili işlemlerine karşı, il seçim kurullarına bunların teşekkülünden itibaren en geç iki gün içinde itiraz olunabilir. İl seçim kurulları, itirazları en geç iki gün içinde, kesin olarak karara bağlar.