YSK sandık görevlisi ücretleri 2023! 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi nasıl olunur? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde sandık görevlisi yer alıyor. Sandık başında görev almak isteyenler, "YSK sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler? 2023 sandık görevlisi ücretleri ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. 19 gün sonra Türkiye sandık başına gidecek.

Seçimlerle ilgili detaylar araştırılmaya devam ederken merak edilen konulardan biri de sandık görevlisi ücreti ve başvuruları oldu.

Bu yıl seçimlerde görev alanlara ödenecek olan sandık görevlisi ücretleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleniyor.

Seçimlere kısa bir zaman kala seçimlerde sandık görevlisi olarak görev almak isteyenler, YSK’ya başvurmadan önce başvuru şartlarını ve ücretleri merak ediyor.

Peki 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? YSK sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

YSK sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

YSK sandık görevlisi ücretleri

YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

YSK sandık görevlisi başvuru şartları

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

· 18 yaşını doldurmuş olmak,

· Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

· Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

· İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.