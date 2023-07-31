Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman yapılacak? YAŞ toplantısına kimler katılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte detaylar..

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ve kararları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek YAŞ toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yüksek Askeri Şura toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak. YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısına ilk kez katılacak. Peki, Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merak edile o tarih.. Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman yapılacak? Yüksek Askeri Şura Ağustos ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. YAŞ toplantısı 2022 yılında 4 Ağustos Perşembe günü yapılmıştı. Toplantının bu yılda aynı tarihte yapılması bekleniyor.