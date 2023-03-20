YÜKSELMİŞTİ, DÜŞÜŞE GEÇTİ! 20 Mart 2023 Pazartesi gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları... Piyasaların açıldığı 20 Mart 2023 Pazartesi tarihinde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın son kapanışını 1.216,37 TL üzerinden yapmıştı. Öncesinde yükselişe geçen altın, son olarak düşüşte. İşte güncel altın fiyatları...

Piyasaların açıldığı 20 Mart 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, gram altında ibre aşağıyı gösteriyor. Gram altın son günü 1.216,37 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarında son durum... Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları 18 Mart 2023 gününde 1.215,96 TL alış fiyatı ve 1.216,19 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın ne kadar? Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.908,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 4.000,00 TL alış fiyatı ve 4.038,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.954,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 2.000,00 TL alış fiyatı ve 2.019,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 7.786,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 7.975,00 TL alış fiyatı ve 8.046,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.