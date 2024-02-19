Yumurta çırparken 1 tutam ekleyin, kıvamı muhteşem olacak...

ensonhaber.com
Yumurta, kahvaltı öğünlerimizin vazgeçilmezidir. Omlet, sahanda, haşlanmış veya birçok farklı şekilde sofraya gelebilir.
Yumurtayı pişirirken istediğiniz kıvamı bir türlü yakalayamıyorsanız, ipucu haberimizde...
Ünlü şeflerin restoranlarında uyguladığı bu bilgi sayesinde, sofranızda fark yaratacaksınız.
İşte yumurtanıza eklemeniz gereken o bir kaşık malzeme...
Mısır unu
Yumurtalarınızı omlet için kırmaya hazırlanın.
Bir kaseye kırdığınız yumurtayı çırpın ve içine 1 kaşık mısır unu ekleyin.
Mısır unu, yumurtanızın kıvamını daha hoş ve lezzetli hale getirecektir.