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Yumurta çırparken 1 tutam ekleyin, kıvamı muhteşem olacak...

Yumurta çırparken 1 tutam ekleyin, kıvamı muhteşem olacak... Muhteşem kıvamda bir yumurta pişirmek istiyorsanız, şeflerin gizli sırrını öğrenmelisiniz. Tuhaf gelecek ama 1 kaşık mısır unu ile bu işi çözebilirsiniz.