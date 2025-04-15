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Yumurta fiyatları Nisan 2025: 30’lu yumurta ne kadar oldu?

Yumurta fiyatları Nisan 2025: 30’lu yumurta ne kadar oldu? Son haftalarda yumurta fiyatlarında yaşanan artış, hem tüketicilerin hem de üreticilerin gündeminde. Peki, yumurta fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel 30’lu yumurta fiyatları…