Yumurta fiyatları Nisan 2025: 30’lu yumurta ne kadar oldu?

Haber Merkezi
Türkiye'de mutfağın en temel gıdalarından biri olan yumurtada fiyat artışı gündemdeki yerini koruyor.
Gerek kahvaltı sofralarının gerekse birçok yemeğin vazgeçilmezi olan yumurta, artık dar gelirli vatandaş için kolay ulaşılabilir olmaktan çıkıyor.
Son haftalarda marketlerde ve semt pazarlarında gözlenen fiyat artışları tüketiciyi zorluyor.
Vatandaşlar en uygun yumurtanın nerede satıldığını araştırmaya başladı. İşte güncel 30’lu yumurta fiyatları:
30’LU YUMURTA FİYATLARI
Gezen Tavuk Köy Yumurtası 30’lu: En düşük 569.00 TL,
Altıntaş Beyaz Yumurta 30’lu: En düşük 209.00 TL,
CP Orta Boy Yumurta 30’lu: 184,99 TL civarındadır.