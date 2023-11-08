Yumurtalarınızı dondurun, farkı görün! Artık herkes böyle yapıyor...

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Protein deposu yumurta, kahvaltı öğünlerimizin vazgeçilmezidir. Yumurtayı tereyağında kırarız, rafadan veya kayısı haşlarız, poşe yaparız.
Yumurta pişirmenin birkaç farklı yolu var, hepsi birbirinden lezzetlidir.
Ancak dondurmak hiç aklınıza geldi mi...
Yumurtayı kabuklu halde buzluğa atın ve 1 gün bekleyin. Bakın neler olacak!
Donuk yumurta ipucu
Sosyal medyada oldukça viral olan yumurta dondurma yöntemi, sıklıkla deneniyor.
Dondurduğunuz yumurtayı ılık suya atın ve kabuklarını soyun. Donuk halde dilimleyin. Tavaya yağ döküp pişmeye bırakın.
Sarısı ve beyazı eşit şekilde ayrılmış minik yumurtalar elde edeceksiniz.
1 yumurtayla 3-4 yumurta kırmışsınız gibi görünecek.