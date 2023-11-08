Haberler



Bilgi



Yumurtalarınızı dondurun, farkı görün! Artık herkes böyle yapıyor...

Yumurtalarınızı dondurun, farkı görün! Artık herkes böyle yapıyor... Yumurta pişirmenin en çılgın yollarından birisi şüphesiz ki dondurmak...Haşlamak ve sahanda pişirmek varken neden donduralım diye soracak olursanız, yanıtı haberimizde!