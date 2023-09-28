Yumurtaymış etmiş yanından geçemez! Besin değeri 10 katı fazla, mutlaka tüketin... Kara şimşek olarak bilinen yeşil mercimek, protein ve demir içeriği ile besinlerin en faydalısı olarak öne çıkıyor.

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Türk mutfağının sevilen baklagillerinden yeşil mercimek, "kara şimşek" olarak bilinir.

Askeriyenin menüsünde de sıklıkla yer alan yeşil mercimek, tahmin edildiğinden çok daha besleyici.

Kırmızı etin demiri ve yumurtanın proteininden kat kat fazla değerli olan yeşil mercimek, düzenli tüketilmelidir.

Veganların gözdesi yeşil mercimek, birçok farklı şekilde tüketilebilir.

Hem ekonomik hem lezzetli olması açısından talep gören yeşil mercimeğin faydalarına tekrar göz atalım.

İşte yeşil mercimeğin faydaları

Yeşil mercimek, sindirim sağlığını desteklemek için yüksek miktarda lif içerir. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur, kabızlığı önler ve tokluk hissini artırır.

Yeşil mercimek, düşük yağ içeriğine sahiptir ve sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak tercih edilir.

Özellikle folik asit (B vitamini), demir, magnezyum ve potasyum gibi önemli vitamin ve mineraller açısından zengindir.

Tok tutucu özellikleri sayesinde yeşil mercimek, kilo kontrolünü destekleyebilir.

Yeşil mercimek, antioksidanlar açısından zengin bir kaynaktır. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olabilir.

Lif içeriği, bağırsak sağlığını korumada önemli bir rol oynar ve kabızlık, divertikülit ve kolon kanseri riskini azaltabilir.