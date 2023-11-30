Yunanlar gözünü dikti! Bu çiçeği eken köşeyi dönecek... Yunanistan'ın halk dansı sirtakide tabak kırmak yasaklandı, yerini Türk karanfili aldı. Karanfil satışlarında patlama yaşanması bekleniyor.

ensonhaber.com

Antalya'da, yeni yıl ve Noel kutlamaları kapsamında Avrupa ülkelerine kesme çiçek sevkiyatı başladı.

Yeni yıl ve Noel kutlamaları için son 3 yıldır Yunanistan'a yapılan kesme çiçek ihracatı, diğer ülkelere göre farklı gerçekleşiyor.

Yunanistan'da meşhur olan sirtaki sırasında tabak kırmak yasaklandı.

Avrupa Birliği, yaralanma olaylarına yol açabileceği gibi nedenlerle sirtakide tabak kırma geleneğini sona erdirdi.

Yasak üzerine tavernalar, tabakların içine konulan karanfil çiçeklerinin kadınların başından döküldüğü yeni bir eğlence türü geliştirdi.

Karanfil kıymetlendi

Bu kapsamda kullanılan karanfiller de Antalya'dan ihraç ediliyor.

Yunanistan'a gönderilen karanfillerden yılbaşı eğlenceleri kapsamında yaklaşık 2 milyon dolar gelir bekleniyor.