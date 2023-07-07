Yurt dışı telefon kaydı nasıl yapılır? IMEI kayıt ücreti yürürlüğe girdi mi? Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte yurt dışı telefon kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı. Yurt dışından telefon getirten vatandaşlar IMEI kayıt ücretinin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve kayıt işleminin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Yurt dışından getirilen telefonları Türkiye’de kullanabilmek için belli bir tutar karşılığında kayıt altına alınması gerekiyor. Her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artış gösteren IMEI kayıt ücreti, geçtiğimiz Ocak ayında 6 bin 91 TL olmuştu. Bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre IMEI kayıt ücretlerinde artışa gidildi. Yeni kayıt ücreti 20 bin TL’ye çıkarıldı. Yurt dışından telefon getirten ve telefonların kayıt işlemini yapacak olan vatandaşlar yeni kayıt ücretinin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Peki yurt dışı telefon kaydı nasıl yapılır? IMEI kayıt ücreti yürürlüğe girdi mi? İşte merak edilenler... IMEI kayıt işlemi nasıl yapılır? Yurt dışından getirilen telefonların kayıt işlemi 120 gün içinde e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor. Kayıt işlemi için öncelikle E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulanır ve daha sonra harç ücreti yatırılıp kayıt işlemleri tamamlanır. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştirilir. E-Devlet kapısı üzerinden işlem yapmaya izin verilmeyen kişiler, yani diplomatik belge sahipleri ise Abone Kayıt Merkezlerine başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek? 20 bin TL olarak belirlenen IMEI kayıt ücreti 8 Temmuz 2023 (yarın) itibarıyla geçerli olacak.