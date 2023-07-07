Yurt dışından iPhone 12,13,14'ün güncel maliyeti 2023

Türk vatandaşlar, fiyat avantajı sebebiyle yurt dışından telefon satın almaya yöneliyor.

Telefonun fiyatı ve yurt içinde kullanım masrafları eklendiğinde, başka ülkelerden özellikle ABD'den telefon getirtmek ekonomik bir seçim oluyor-du.

Telefon satın alan kişilerin belirli bir süre akabinde cihazı kayıt ettirmesi gerekiyor.

Telefon kayıt yani IMEI ücretlerinde de artış ile birlikte aradaki fark da azaldı.

Ortaya çıkan rakamın birçok telefonun Türkiye fiyatının da üzerinde olması dikkat çekti.

Peki 2023 telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kayıt ücreti kaç TL? Yurt dışı telefon kayıt maliyeti ne kadar? İşte detaylar...

Güncel IMEI kayıt ücreti 2023

Ocak ayı ile birlikte bir önceki yıl 2 bin 732 TL olan IMEI kayıt ücreti, 6 bin TL'ye çıkmıştı.

6 ayın ardından IMEI kayıt ücreti tekrar artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bilgilere göre IMEI kayıt ücreti 20 bin TL oldu.

Peki, iPhone modellerinde yurt dışı- yurt içi fiyat farkı ne kadar olacak? İşte kayıt ücreti dahil sizler için hesapladık.

İphone ABD-Türkiye maliyeti

128 GB iPhone 12'nin ABD fiyatı 650 dolar, Türk lirası olarak 16 bin 920 TL yapıyor. Üzerine 20 bin lira IMEI ücreti eklendiğinde ise 36 bin 920 lira oluyor.

Türkiye'deki satış fiyatı ise 38 bin TL.

128 GB iPhone 13'ün ABD fiyatı 700 dolar, yani 18 bin 230 lira. IMEI kayıt ücreti ile toplam 38 bin 230 TL oluyor. Türkiye'deki satış fiyatı ise 40 bin lira.

128 GB iPhone 14'ün ABD fiyatı 800 dolar. Türk lirası olarak 20 bin 840 lira yapıyor. IMEI ücreti eklendiğinde 40 bin 840 TL'yi buluyor.

Türkiye'deki satış fiyatı ise 47 bin 500 lira.