Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? İşte Yüz Yıllık Mucize dizisinin çekim yeri! Star TV ekranlarında yakın süreçte yayınlanacak olan ve Birkan Sokullu, Ebru Şahin gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Yüz Yıllık Mucize, fragmanıyla ilgi odağı oldu. İlgiyle takip edilen dizinin hangi semtte ve nerede çekildiği merak ediliyor.

Yakın süreçte Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisinin çekim yeri sorgulanmaya başlandı. Birçok başarılı ismin yer alacağı dizi, 16 Mart günü ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Peki Yüz Yıllık Mucize dizisinin çekim yeri neresi? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize dizisinin çekim yeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen Kuvayı Milliye mensubu bir adamın genç bir kadınla tanışma hikayesini anlatan Yüz Yıllık Mucize'nin İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildiği bilinmekte. Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler? Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Necip Memili, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci, Hümeyra. Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu nedir? Dizide günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (yani Birkan Sokullu) konu alınıyor. Ali Tahir, hayatı hakkında önemli bir karar vermiştir ve bu süreçte Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşacaktır. Bu karşılaşma ve tanışmanın ardından hem Harika hem de Kemal için yeni dönem başlayacaktır.