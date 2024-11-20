Yüzlerce lira vermeyin! A101'de Dubai şöleni başladı: Dubai gofret 25 TL, çikolata 99 TL, krema 199 TL....

Yağmur Dinç

Fıstık kreması, tahin, çıtır kadayıf ve çikolatanın birleşmesiyle oluşan "Dubai çikolatası", adeta çılgınlık haline geldi.

TikTok sayesinde viral olan bu çikolata, ülkemizde de oldukça ilgi gördü.

Yüksek fiyatıyla dikkat çeken Dubai çikolatasını her yerde bulmak mümkün.

Henüz denemeyenler lezzetini merak ederken, A101'den müjde geldi.

Dubai şöleni başlatan A101, 21 Kasım Perşembe'den itibaren çikolata çeşitlerini raflara getiriyor.

Fıstık kreması, Dubai gofret ve Dubai çikolata çeşitleri uygun fiyatlarıyla müşterilerle buluşuyor.

İşte A101 Dubai şöleni afişi...