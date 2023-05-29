YÜZYILIN KABİNESİ! Yeni kabine belli oldu mu? Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak? Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Vatandaşlar, Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri merak ediyor. Peki, yeni kabine belli oldu mu? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşti.

2.tur kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine geride bıraktı.

5 yıl daha görevine devam edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini kurmaya hazırlanıyor.

Mevcut kabine üyelerinin, milletvekilliğine geçişlerinin ardından yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek.

Yeni bakanlar kimler olacak merakla bekleniyor.

Peki, Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Yeni kabine belli oldu mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeni kabine (Bakanlar Kurulu) açıklandı mı?

Yeni Bakanlar Kurulu isim listesi henüz açıklanmadı. Meclis, 28.Dönem'e yeni kabine ile başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olarak cumhurbaşkanı ilan edilmesinin akabinde kabine için çalışmalar da başlayacak.

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşacak.

Kabine üyeleri kimler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

''Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız.

Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.''