YÜZYILIN MİTİNGİ! AK Parti İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? İŞTE RESMİ SAYI... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen mitingine katılım sayısı açıklandı. Peki, Büyük İstanbul Mitingi'ne kaç kişi geldi? İşte rekor katılım sayısı...

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi için son hafta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullular ile bir araya geldi.

AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" adını verdiği miting Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleniyor.

7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayan mitinge büyük bir katılım sağlandı.

Vatandaşlar saat 11.00 itibarıyla alana giriş yapmaya başladı ve kalabalık gözler önüne serildi.

40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlanan mitingde, vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanacak şekilde; 120 tuvalet, 40 şadırvan, 80 ayrı mescit yapıldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul mitingine katılan kişi sayısı hakkında bilgi verdi.

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi mitinginde kaç kişi var? Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı? İşte yüzyılın mitinginde rekor sayı...

AK Parti İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sayılara göre 1 milyon 700 bin kişinin mitinge katıldığını açıkladı.

Atatürk Havalimanı'nda toplanan vatandaşların kalabalığı dron kamerasına yansıdı.

İşte mitingden görüntüler...