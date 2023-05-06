Yüzyılın Mitingi! Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman ve nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı katılımıyla gerçekleşecek olan İstanbul mitinginin detayları belli oldu. İstanbul'da yapılacak olan dev mitingin saati ve yeri araştırılmaya başladı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede ve ne zaman yapılacak?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine 8 gün kaldı. Vatandaşlar sandık başına geçmeye hazırlanıyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla Cumhurbaşkanı adaylarının mitingleri gerçekleşmeye başladı. Miting programları ise merak edilenler arasında. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul mitingi detayları belli oldu. ‘Yüzyılın mitingi’ olarak belirtilen dev miting için sahne kurulumları ve güvenlik önlemleri çalışmaları devam ediyor. Yapılan açıkmalada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul mitingine tarihi bir katılım gerçekleşeceği belirtildi. Dev mitinge katılmak isteyen vatandaşlar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte yüzyılın mitingi detayları… Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, kaçta ve nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın ortak katılımıyla gerçekleşecek olan dev İstanbul mitingi, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek. Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı belirtildi. Toplu Açılış Töreni olacak Yapılan açıklamada İstanbul Teşkilatı’nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri de yapılacak.