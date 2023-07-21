Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynayacağı Zalgiris Vilnius maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar ikinci eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile eşleşti. Futbolseverler Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasında oynanacak olan maçların detaylarını araştırmaya başladı. Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk ayağında Zalgiris Vilnius ile oynayacağı maçın detayları belli oldu. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman? Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 19:00'da Vetra Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Rövanş maçı ise 2 Ağustos 2023 tarihinde Galatasaray'ın sahasında oynanacak.