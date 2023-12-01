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Zam geldi! ÖTV indirimi beklerken yeni fiyatlar şok etti! İşte yeni TOGG fiyat listesi…

Zam geldi! ÖTV indirimi beklerken yeni fiyatlar şok etti! İşte yeni TOGG fiyat listesi… Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası olan TOGG kasım ayının bitmesiyle fiyat güncellemesi yaptı. Aralık ayından itibaren satılacak olan TOGG güncel fiyat listesi…