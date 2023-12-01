Zam geldi! ÖTV indirimi beklerken yeni fiyatlar şok etti! İşte yeni TOGG fiyat listesi…

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Eelktrikli otomobillerilen ÖTV mahrahlarına yapılan güncellemeden sonra beklenen zam geldi. TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu), yerli elektrikli otomobil fiyatlandırmasında yüzde 16,4’lük bir güncelleme yaptı.
1 Aralık 2023 itibari ile geçerli olacak yeni fiyatlandırmayla TOGG T10X modelinin giriş fiyatı 1.227.500’den, 1.430.000 TL’ye yükseltildi. Bir üst model olan T10X V2 RWD’nin fiyatı ise 1.329.500 TL'den 1.550.000 TL'ye yükseltildi.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah güncellemesi kapsamında, %10'luk dilimdeki üst sınırın 1.650.000 TL'den 1.914.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu güncelleme yapılmamış olsaydı, T10X'in Uzun Menzilli versiyonu, gerçekleşen bu zam ile birlikte %40 ÖTV dilimine geçecekti.
İşte zamlı TOGG fiyat listesi…