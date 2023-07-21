ZAM SON DAKİKASI 2023: Memura seyyanen zam yattı mı, ödenecek mi? Ek bordro detayı... Seyyanen maaş farklarının yatmasını bekleyen binlerce memur sıklıkla sorgulama yapıyor. Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkları ayın kaçında ödenecek? İşte detaylar...

Yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan farkı alan memurların, hükümet tarafından yapılan refah payı da ekleyerek alacağı zamlar belli odu.

Memur maaş zammı oranı yüzde 17.55 enflasyona ek olarak seyyanen 8077 lira olarak belirlendi.

Seyyanen Zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.

En düşük emekli maaşının, seyyanen zamla birlikte 22 bin 17 liraya yükseltilmesinin ardından maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

Peki, seyyanen zam yattı mı? Maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Zamlarda son durum

Tüm memurlar için hayata geçirilen 8 bin 77 liralık seyyanen artış yasası 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığı için ek bordro ile ödenecek.

15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olması nedeniyle 1-14 Temmuz tarihlerine ilişkin bir fark oluşmayacak.

Ödemenin 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde, 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor.