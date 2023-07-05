ZAM ÜSTÜNE EKLENECEK! Refah payı açıklandı mı, yüzde kaç? Maaşlara refah payı etkisi 6 aylık enflasyon farkına eklenecek olan refah payı ile birlikte memur-emekli zamları netleşmiş olacak. Peki, refah payı nedir? Yüzde kaç etkili olacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emeklilerin alacakları zam oranı belli oldu.

Açıklanan verilen sonrası enflasyon 6 aylık farkı yüzde 19,77 olurken bu rakama ek olarak refah payı ödemesi yapılacak.

Memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranının belli olmasından sonra gözler refah payına çevrildi.

Alım gücünü destekleyen refah payının oranı merak ediliyor.

Milyonlarca vatandaş refah payı hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Peki refah payı açıklandı mı, yüzde kaç? İşte refah payı hakkında merak edilenler...

Refah payı açıklandı mı, yüzde kaç?

Memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak.

Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek.

Refah payında kademeli bir artış öngörülüyor. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

2023 yılı ilk 6 ayında enflasyon farkına ek olarak %5 refah payı verilmişti. Bu rakamın yüzde 10'laea yaklaşması bekleniyor.