ZAMAN DARALIYOR! Yerel seçim için adres değişikliğinde son gün ne zaman? Yerel seçimlere az bir süre kala adres değişikliği yapmak isteyenler adres değişikliğinde son gün ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte adres değişikliğinde son gün..

ensonhaber.com Yerel seçimler için geri sayım sürerken adres değişikliği yapmak isteyenler son günü öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere seçmenler adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden yapabilecek. Seçmenlerin seçim günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından yada nüfus müdürlüklerinden yapması gerekiyor. Peki, yerel seçim için adres değişikliğinde son gün ne zaman? İşte merak edilen o tarih.. Son gün belli oldu Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak. Yani adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşların 1 Ekim'e kadar gerekli işlemleri yaparak adres değişikliklerini bildirmeleri gerekiyor.