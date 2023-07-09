Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç lira oldu? En düşük dul ve yetim aylığı 2023 Asgari ücret ve akabinde emekli maaşlarına gelen zamla birlikte "dul ve yetim aylığı" da zamlandı. Bu kapsamda, dul ve yetim maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu? merak ediliyor. İşte zamlı dul ve yetim aylığı 2023

Milyonların gündeminde zamlı maaşlar var.

Asgari ücretli, emekli, memur derken dul ve yetim aylığı alanların da cebi rahatlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu kanunlarına göre, vefat eden kişinin eşine "dul aylığı", çocuğuna ise "yetim aylığı" bağlanıyor.

Evli olmama, gelir sahibi olmama gibi şartları bulunan bu ödemelerden milyonlarca vatandaşımız faydalanıyor.

Dul ve yetim aylığı alanlar, ne kadar zam geldiğini hesaplıyor.

Peki, dul ve yetim maaşı zamlandı mı? Ne kadar oldu? İşte zamlı maaş...

Dul ve yetim maaşı zammı ne kadar?

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur emeklisine yüzde 17,55, SSK ve Bağkur emeklisine ise yüzde 19,77 oranında zam ortaya çıkı. Ancak yapılan refah payı eklemesi ile bu oranlar tüm emekliler için yüzde 25’e çıkartıldı.

Dul ve yetim aylığına da bu kapsamda yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Vatandaşlar bu zamdan aldıkları maaş oranında faydalanacak.

En düşük dul ve yetim maaşı 2023

Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseldi.