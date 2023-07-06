Zamlı maaşlar yolda! Temmuz ayı zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte beklenen tarih… Temmuz ayı memur zammının belirlenmesiyle vatandaşlar ilk zamlı maaşını alacağı tarihi merak ediyor. Peki zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi…

Milyonlarca memurun heyecanla beklediği temmuz ayı zammı geldi çattı.

TÜK’in açıkladığı haziran ayı enflasyonu ve 6 aylık enflasyon farkıyla memura zam oranı belli oldu.

Memur maaşını 22 bin TL yapacak olan düzenleme dün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Memurları heyecanlandıran bu haberin ardından gözler zamlı olarak yatırılacak memur maaşlarına çevrildi.

Vatandaşlar arama motorlarında temmuz ayı zamlı memur maaşının hangi tarihte yatacağını araştırıyor.

Peki Temmuz ayı zamlı memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte beklenen tarih…

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

Memurlara yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam yapılıyor.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.