Zamlı metrobüs tarifesi 2023: Metrobüs kaç TL oldu? Tam-öğrenci metrobüs ücretleri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebinin kabul edilmesiyle birlikte toplu ulaşımda yüzde 51.5 oranında artış oldu.

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı ücretleri de zamlandı.

İstanbulkart ile sağlanan ödemelerde tam ve öğrenci kartları için geçerli olacak fiyatlar belli oldu.

Metrobüs, yolcu taşıma sisteminde toplamda 44 durak bulunması nedeniyle en çok tercih edilen araçlardan birisi.

Peki metrobüse ne kadar zam geldi, kaç tl oldu? İşte durak sayısına göre metrobüs ücretleri 2023...

Zamlı metrobüs tarifesi 2023: Metrobüs kaç TL oldu? Tam-öğrenci metrobüs ücretleri...

Metrobüs kaç lira?

Metrobüs tarifesinde öğrenci 4,83'den 7,32'ye yükselirken, tam akbil 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi.