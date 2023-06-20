Zamlı yaşlılık maaşı 2023: 65 yaş emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zamdan yaşlılar da faydalanacak. Buna göre 65 yaş aylığı alanlar, zamlı yaşlılık maaşını hesaplıyor. 65 yaş emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni maaş...

2023 asgari ücretinde ikinci altı ay için zam belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşın cebini rahatlatacak karara imza atıldı. Asgari Ücret Komisyonu, üçüncü toplantıda zamma karar verdi. Asgari ücrette ara zam yüzde 34 oldu. Bunun akabinde vatandaşlar diğer alınan ücretlere ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. 65 yaş aylığı alanlar, "65 yaş aylığı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı kaç TL olacak? İşte detaylar... Yeni zamlı yaşlılık aylığı ne kadar? 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 34 zam ile 3 bin 490 liraya yükselecek.