ZAMMI BELİRLİYOR! 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir olmak üzere enflasyona göre zam alıyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi zammı için gözler TÜİK'e çevrildi.
TÜİK, yıllık ve aylık bazda enflasyon rakamlarını açıkladığında 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak.
Açıklanan rakamların akabinde zam oranı göründü, en düşük memur ve emekli maaşı netleşecek.
Temmuz zammı 5 aylık verilere göre şimdiden yüzde 15,26 oldu.
Peki 6 aylık enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte rakamlar...
6 aylık enflasyon 2023
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.