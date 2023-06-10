ZAMMI BELİRLİYOR! 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Memur ve emeklilerin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiğinden merak ediliyor. Peki son 6 aylık enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte TÜİK verileri...

Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir olmak üzere enflasyona göre zam alıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. TÜİK, yıllık ve aylık bazda enflasyon rakamlarını açıkladığında 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Açıklanan rakamların akabinde zam oranı göründü, en düşük memur ve emekli maaşı netleşecek. Temmuz zammı 5 aylık verilere göre şimdiden yüzde 15,26 oldu. Peki 6 aylık enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte rakamlar... 6 aylık enflasyon 2023 Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.